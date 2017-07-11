بالصور.. إطلاق مبادرة "القرية المنتجة" في القليوبية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

أطلق الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مبادرة القرية المنتجة، التي تستهدف توفير 200 ألف فرصة عمل سنويًا، مؤكدًا أهمية الدور الذي يلعبه البحث العلمي الزراعي في مصر، خاصة في استنباط أصناف جديدة للمحاصيل، تتكيف مع المتغيرات المناخية المختلفة، ولها انتاجية عالية وذات جودة.‏

وأشار وزير الزراعة، إلى ضرورة عودة مفهوم القرية المنتجة من جديد، بدلًا من المستهلكة، من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة للمرأة الريفية، لافتًا إلى أنه يجري حاليًا إعداد خريطة للقرية المنتجة، موضح بها كل ما تشتهر به القرى المصرية من انتاج زراعي وحيواني.

جاء ذلك خلال تفقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقة الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية صباح اليوم الثلاثاء، عدد من المشروعات الزراعية بمحافظتي القليوبية والغربية.

من ناحيته أعرب اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، عن استعداده لتنفيذ مشروع تطوير القناطر الخيرية بعد التنسيق مع الوزارات والهيئات المختصة، للبدء في طرح المشروع على المستثمرين.

وأكد المحافظ، أنه اجتمع مع عدد من أصحاب المكاتب الاستشارية الهندسية، لعرض تصور ودراسة جدوى، لتطوير مدينة القناطر الخيرية.

وتشتمل دراسات الجدوى على تطوير منطقة القناطر الخيرية بالكامل، من خلال التركيز أولًا على عمل شبكة مواصلات نهرية متميزة ذات طابع أثري خاص، بالإضافة إلى طرح باقي المنطقة للمستثمرين لتطويرها وعمل جذب سياحي عالمي، من خلال إقامة المطاعم والكافيتريات والمناطق التجارية والمناطق الخضراء وإقامة المسابقات والعروض النهرية.