إجلاء 10 آلاف شخص بسبب حرائق في غرب كندا
إجلاء 10 آلاف شخص بسبب حرائق في غرب كندا
09:28 ص الثلاثاء 11 يوليو 2017
اشجار احترقت قبل عام في حي سكني في فورت موراي في ك
أوتاوا - (أ ف ب):
أجلت السلطات في مقاطعة كولومبيا البريطانية في غرب كندا أكثر من 10 آلاف شخص الاثنين بعد ثلاثة أيام على إعلان حالة الطوارئ في المقاطعة بسبب اندلاع عشرات الحرائق فيها.
وقال وزير الأمن العام الكندي رالف غودالي أنه بعد أسابيع عديدة من الجفاف والرياح العاتية التي دفعت الحرائق باتجاه المنازل تم إخلاء العديد من القرى الواقعة في وسط المقاطعة، مما أدى إلى تشريد "أكثر من 10 آلاف شخص".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي "هناك تقريبا 231 حريقا" بينها "98 حريقا جديدا اندلعت جميعا نهار يوم الأحد وعشرة منها على الأقل هي قريبة جدا من مناطق مأهولة، مما يجعلها شديدة الخطورة".
واوضح الوزير ان "البرق هو المسؤول على ما يبدو عن غالبية هذه الحرائق ولكن ليس عنها جميعا"، داعيا المواطنين الى اليقظة لدى تنزههم في الطبيعة.
من جهته قال وزير الغابات في حكومة المقاطعة جون روستاد أن الحرائق أدت إلى "تدمير منازل ومباني أخرى (...) ولكن من الصعب تحديد عددها بسبب كثافة الدخان" الذي يغطي العديد من مناطق المقاطعة.
وأضاف أن المشردين من بيوتهم بسبب الحرائق سيتم إيواؤهم في مدارس تم تجهيزها مؤقتا كمراكز إيواء.
ولا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أي هطول أي أمطار هذا الأسبوع، مما ينذر بتفاقم الوضع.
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