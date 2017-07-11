نائب: الإرهاب لم يعد له تمدد بوسط سيناء بعد تطهير جبل «الحلال»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال العميد محمود محيي الدين، عضو مجلس النواب، الإثنين، إن قوات الأمن تواجه الإرهاب في عمق 15 كيلو متر فقط في شمال سيناء، مشيرًا إلى أن الإرهاب لم يعد له تمدد بوسط سيناء بعد تطهير جبل «الحلال».

وأضاف محيي الدين، خلال حواره ببرنامج «ساعة من مصر»، عبر شاشة «الغد»، أن هجوم رفح الإرهابي الأخير استهدف ارتكاز أمني وليس كتيبة بالجيش، موضحًا أن الحادث وقع على آخر نقطة ارتكاز أمني لكتيبة 103 صاعقة.

شاهد أيضا

وأوضح أن نقطة البرث هي نقطة مفتاحية للحد الفاصل بين شمال ووسط سيناء، لافتًا إلى أن قوات الأمن قامت بإحباط أكثر من 200 عملية إرهابية خلال عام 2016 فقط، مشيرًا إلى أن تمويل الإرهاب بسيناء يأتي من قطاع غزة وتركيا وقطر.

وأكد محيي الدين، أنه تم قتل أكثر من 70 إرهابيًا خلال إحباط الهجوم الإرهابي في رفح، مشددًا على أن الأوضاع الأمنية في سيناء يتم مراقبتها ليلًا ونهارًا عبر الجو.