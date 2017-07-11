صفقة عسكرية أمريكية لبريطانيا تشمل بيع نحو 3 آلاف عربة بـ 3ر1 مليار دولار

واشنطن - أ ش أ

تعتزم الولايات المتحدة بيع نحو 3 آلاف عربة عسكرية من طراز جديد، ستحل مكان عربتي جيب وهامفي اللتين اعتمد عليها الجيش الأميركي طويلا، حسب ما أعلنت السلطات الأمريكية.

وأعلنت وزارتا الخارجية والدفاع (البنتاجون)، في بيان، وفقا لراديو(سوا) الأمريكي اليوم الثلاثاء، أن الصفقة تشمل تزويد لندن بما مجموعة 2747 تكتيكية خفيفة مشتركة (جوينت لايت تاكتيكال فيهايكل) مقابل 1,3 مليار دولار حصلت على موافقة وزارة الخارجية وأحالتها وزارة الدفاع إلى الكونجرس.

وككل صفقة لبيع أسلحة أمريكية إلى الخارج، يتعين أولا أن توافق وزارة الخارجية على عملية البيع، قبل أن تحيل وزارة الدفاع الصفقة إلى الكونجرس الذي يحق له تعطيلها في غضون 30 يوما من تاريخ تبلغه بها.

وأوضح البيان أن مقترح البيع هذا يعزز السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وأمنها القومي عبر المساهم في تعزيز أمن حليف في منظمة حلف شمال الأطلسي".

وفي سبتمبر 2015 اختار البنتاجون شركة أوشكوش ومقرها ولاية ويسكونسن لتصنيع هذه العربة الجديدة، متوجا بذلك مسيرة بدأت في 2003 لإنتاج هذه الآلية.

ويعتزم سلاح البر الأمريكي شراء 50 ألفا من هذه العربات بحلول العام 2040، بينما يعتزم سلاح مشاة البحرية الأمريكية "المارينز" شراء 5500 عربة، لتصل القيمة الإجمالية لهذه المشتريات إلى 30 مليار دولار.