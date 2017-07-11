في اليوم العالمي للسكان.. 7 مليار يمشون على الأرض بينهم 100 مليون مصري

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تحل اليوم 11 يوليو ذكرى اليوم العالمي للسكان، وهو حدث سنوي، يهدف إلى زيادة الوعي بالقضايا المتعلقة بالسكان، وتم إعلان هذا اليوم لأول مرة من قبل المجلس الحاكم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 1989، واستلهم هذا اليوم من يوم 11 يوليو 1987، حيث وصل عدد سكان العالم وقتها إلى خمسة مليار نسمة تقريبًا.

تعداد السكان في العالم حسب المناطق الجغرافية

تجاوز عدد السكان في العالم 7 مليار نسمة، وتشغل قارة آسيا 59.9% من عدد سكان العالم بتعداد يبلغ 4 مليارات و342 مليون نسمة، حيث تشكل الصين والهند معًا 36.21% من عدد سكان العالم، وتأتي بعدها قارة إفريقيا بتعداد يبلغ مليار و 138 مليون نسمة، مشكلة بذلك 15.7% من عدد سكان العالم، وتمثل قارة أوروبا التي يقطنها 742 مليون نسمة حوالي 10.3% من تعداد السكان حول العالم، بينما أمريكا الشمالية موطن لـ358 مليون نسمة (4.9%)، وتشغل أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي ما يمثل 623 مليون نسمة (8.6%)، ويبلغ عدد السكان في أوقيانوسيا 38 مليون نسمة مشكلين بذلك 0.5% من تعداد سكان العالم.

تغير تعداد سكان الأرض عبر التاريخ

يقدر تعداد سكان العالم قبل 2000 عام بنحو 170 إلى 400 مليون نسمة، وتقدر الأمم المتحدة التعداد في ذلك الحين بنحو 300 مليون نسمة. كما قدرت الإمبراطورية الرومانية تعداد سكانها قبل 2000 عام بنحو 57 مليون نسمة، كما تقدر إمبراطورية الصين تعدادها آنذاك بنحو 75 مليون فرد، وقبل 1000 عام عاش على الأرض من 250 مليون إلى 350 مليون فرد، وتقدر الأمم المتحدة التعداد في ذلك الحين بنحو 310 مليون نسمة.

وبعد ثبات عدد سكان الأرض خلال الألف سنة الأولى من بعد بدء التقويم الحديث (بعد الميلاد)، بدأ عدد السكان يزداد خلال العصور الوسطى القديمة ثم عانى السكان خلال العصور الوسطى الحديثة من انتشار أمراض خطيرة، مثل الطاعون والجدري وأمراض أخرى مميتة، ويقدر عدد سكان الأرض بين 425 مليون و540 مليون قبل 500 عام، وتقدر الأمم المتحدة العدد بنحو 500 مليون نسمة، ويقال أنه خلال القرن السادس عشر عندما اكتشفت الأمريكتين ونزح إليها الأوروبيون فانتشر بين الهنود الحمر، السكان الاصليين لأمريكا أمراضا لم يكونوا يعرفوها من قبل حتى أن عددهم انخفض من نحو 50 مليون إلى نحو 5 مليون فرد، بينما زاد عدد سكان المعمورة وعلى الأخص في آسيا وأوروبا. ثم زاد عدد سكان الأرض خلال القرن الثامن عشر بانتظام بمعدل 0.5% سنويا، ووصلت الزيادة في أواسط القرن العشرين إلى نحو 2 %، بحيث يمكن القول بأن انفجارًا سكانيًا قد حدث في ذلك الوقت.

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اللغات السكان في العالم

يتكلم شعوب العالم حوالي 3000 لغة، منها 12 لغة فقط يتكلمها الناس على نطاق واسع، ولا يوجد في العالم لغة رسمية، إلاّ أن اللغة الإنجليزية تستخدم على نطاق واسع كلغة مشتركة، وتأتي اللغة الصينية الماندارينيّة في المرتبة الأولى باعتبار 12.44% من سكان العالم يتحدثها كلغة أم، كما يتحدث اللغة الإسبانية من 322 إلى 400 مليون شخص، وهي اللغة الرسمية والشعبية في إسبانيا، وأغلبية بلدان أمريكا الجنوبية، ويتحدث اللغة العربية نحو 280 مليون نسمة، في حين يتحدث اللغة الهندية نحو 200 مليون، معظمهم في الهند، ويتحدث اللغة البنغالية نحو 230 مليون شخص، ويتحدث اللغة البرتغالية نحو 230 مليون المتحدثين في البرتغال، والبرازيل، وتيمور الشرقية، وجنوب إفريقيا.

التعبئة والإحصاء: تعداد المصريين تجاوز 100 مليون نسمة

أكد محمد عبد الجليل، مستشار رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، أن تعداد سكان مصر وصل إلى 92.75 مليون نسمة في الداخل، بالإضافة إلى 8 ملايين نسمة بالخارج، وبالتالي تعدى تعداد مصر رسميا لـ100 مليون نسمة، مضيفًا في ورشة عمل نظمها مركز الأهرام للدراسات، منذ ثلاثة أشهر، أن معدل الزيادة الطبيعية وصل إلى 2.4%، وأن معدل الزيادة الطبيعية فى الصين0.5‰ فقط أي أن مصر تحظى بمعدل زيادة 5 أمثال الصين، مشيرًا إلى أن أكبر المحافظات تعدادًا بالسكان هي القاهرة بـ9.4 مليون، ثم الجيزة 8 ملايين نسمة.