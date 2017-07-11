نائبة: «الجريمة الإلكترونية» يستهدف مواجهة الإساءة إلى مؤسسات الدولة

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قالت مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الجديد، يستهدف مواجهة الإساءة للقوات المسلحة ومؤسسات الدولة الوطنية، مشيرةً إلى أن عقوبة التحريض على العنف أو الإرهاب ستصل إلى الإعدام.

وأضافت عازر، خلال حوارها في برنامج «ساعة من مصر»، عبر شاشة «الغد»، مساء الإثنين، أن القانون لا يهدف إلى إسكات المعارضة بأي شكل من الأشكال، ولكن مواجهة الإساءة والتحريض، موضحةً أنه لا مانع من إعلان الرأي السياسي تحت إطار القانون.

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وأكدت أن «مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت مليئة بالتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية وتخريبية وتكدير السلم العام، وبالتالي فالقانون لا يستحدث أي أمور جديدة، حيث سيجرم القانون ما يُجرم في الحياة العامة».