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ليلة عاشها مواطنون بكفر الشيخ في ظلام تام (صور)

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مصراوي Masrawy

ليلة عاشها مواطنون بكفر الشيخ في ظلام تام (صور)

06:50 ص الثلاثاء 11 يوليو 2017

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

وسط حالة ترقب لعودة التيار الكهربائى بمركز البرلس بكفر الشيخ، بعد انقطاعه منذ صباح أمس الإثنين، عاش أهالى 3 مدن تتغذى من محطة كهرباء بلطيم، فى ظلام كامل، وشل تام للحركة التجارية، إثر اندلاع حريق شب بمحطة محولات كهرباء المنطقة الصناعية، صباح أمس الإثنين، ما أدى لانقطاع كامل في التيار الكهربائى، بمدن بلطيم، ومصيف بلطيم، وبرج البرلس، وقراهم، والتوابع لهم.

كان حريق شب فى محطة محولات كهرباء المنطقة الصناعية ببلطيم، دون معرفة السبب، وذلك بحسب بلاغ الحماية المدنية، فيما كشفت المعاينة المبدئية، للحريق، عقب تمكن رجال الحماية المدنية، من إخماده، عن أسباب نشوبه، ويتبين أنه ماس كهربائى فى أحد المحولات.

وقال ياسر العسقول، أحد أهالى مدينة بلطيم، أن كشكا كهربائيا، بالمنطقة الصناعية، شب به حريق قضى على محتوياته تمامًا، وأدى لحدوث مشاكل فى محطة كهرباء بلطيم، موضحًا أن واقعة احتراق هذا الكشك الكهربائى، تعد الثانية خلال عام ونصف، نافيًا أن يكون احتراق الكشك الكهربائى نتيجة عمل إرهابى، ولا يوجد خسائر فى الأرواح.

وأضاف العسقول أن هناك شللًا تامًا أصاب مركز البرلس بالكامل، نتيجة انقطاع الكهرباء، ما أدى لتعطل القطاعات والمصالح الحكومية، ببلطيم، والبرلس، ومصيف بلطيم، علاوة على توقف العمل بالمخابز، وبمحال المثلجات، واللحوم المجمدة وغيرها، على مدار 24 ساعة ماضية، بسبب انقطاع التيار الكهربائى.

وفى السياق ذاته، أعلنت وزارة الكهرباء، عبر بيان صادر عنها، الإثنين، عودة التيار الكهربائي إلى مصيف بلطيم، وبرج البرلس، وأجزاء كثيرة من بلطيم البلد، وجميع المنشآت الحيوية، بعد توصيل المحول 3 جهد 11/66 ك.ف بمحطة محولات بلطيم، موضحًا بيان الكهرباء، أنه جار العمل على عودة التيار الكهربائى لباقى الأجزاء التى لم تصل إليها الكهرباء.

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