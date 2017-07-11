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وزير المالية: لا يمكن تحديد موعد معين لانخفاض الأسعار

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وزير المالية: لا يمكن تحديد موعد معين لانخفاض الأسعار وزير المالية: لا يمكن تحديد موعد معين لانخفاض الأسعار

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قال عمرو الجارحي، وزير المالية، مساء الإثنين، إن تراجع معدل التضخم مسجلًا 0.8% في يونيو، في حين سجل هذا المعدل 1.6% في مايو الماضي، جاء بسبب الاستقرار في الأسعار.

وأضاف الجارحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «هنا العاصمة»، عبر فضائية «سي بي سي»، أن «تراجع نسبة معدل التضخم تعني أنه مفيش زيادة مستمرة في الأسعار، وانخفاض الأسعار سيحتاج وقت، خاصةً مع تحسن قيمة الجنيه أمام الدولار».

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وأكد وزير المالية، أنه «لا يمكن تحديد موعد معين لانخفاض الأسعار، ولا أتوقع حدوث ذلك في مدة من 3 إلى 6 أشهر»، موضحًا أن معدل الاستيراد من الخارج انخفض من 70 إلى 50 مليار دولار.

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