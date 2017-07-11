فرنسا ستجذب أكثر من 88 مليون سائح في 2017

باريس - أ ش أ

توقع وزير الخارجية الفرنسي والمسؤول عن قطاع السياحة جون ايف لودريان، أن تستقطب فرنسا ما بين 88 و89 مليون سائح خلال عام 2017، و هو ما يعادل زيادة تترواح ما بين %5 و%6 مقارنة بالعام الماضي.

وقال وزير الخارجية، في تصريح اليوم الإثنين، خلال جولة بشمال فرنسا، إنه في النصف الأول من هذا العام استعادت الحركة السياحية معدلات مماثلة لعام 2015، وهو الذي سجلت فيه البلاد رقما قياسيا في عدد السائحين.

وأضاف أن حجوزات الطيران خلال الأشهر التسعة الأولى من العام زادت بنحو %6.5، فيما ارتفعت إلى باريس بمقدار %8.

وأضاف وزير الخارجية أن السياح القادمين من ألمانيا وأسبانيا سجلوا ارتفاعا بنحو %3، فيما تراجعت نسبة السياح اليابانيين والروس و البرازيليين بنحو %30.

كما بلغت الزيادة في السياحة القادمة من الهند بنحو %20، و من الولايات المتحدة %16، بحسب جون إيف لودريان الذي أرجع ذلك إلى زيادة رحلات الطيران وانخفاض الأسعار.

يشار إلى أن فرنسا لا تزال الوجهة السياحية الأولى في العالم، واستقبلت في 2016 نحو 83 مليون سائح أجنبي في مقابل 85 مليون في 2015، وذلك بالرغم من الهجمات الإرهابية التي شهدتها البلاد في العامين الماضيين.