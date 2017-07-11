«مكافحة الإدمان»: 3.7% من طالبات الثانوية العامة يتعاطين المخدرات

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قال محمود صالح، عضو المكتب الفني لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن محافظتي الجيزة وقنا، بهما أكثر عدد من المدخنين في مصر، وذلك لطبيعة المحافظتين ووجود مواد مخدرة بشكل كبير بهما، موضحًا أن اعتياد المواطنين على تدخين الأطفال في الشوارع أمر خطير.

وأضاف صالح، خلال حواره في برنامج «رأي عام»، على قناة «ten»، أن 3.7% من الطالبات في المرحلة الثانوية، يتعاطين مواد مخدرة وهذا مؤشر خطير جدًا، موضحًا أنهم يسعوا للسيطرة على تلك النسبة ومكافحة الإدمان، خاصة لدى الإناث.

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وتابع : «2.3% من متعاطي الخمور في مصر من الإناث، 27% مما يتعاطون المواد المخدرة في مصر من الإناث».