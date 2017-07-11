حسام غالي:لم أعتزل.. ومستمر مع الأهلي

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قال حسام غالي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن كل ما نشر في الساعات الماضية حول إتخاذه قرار باعتزال كرة القدم عار تمامًا من الصحة، مؤكدا أنه لم يفكر في هذا الأمر.

وأضاف «غالي»، أنه لم يتخذ أي قرار بشأن الإعتزال وأنه مستمر مع النادي الأهلي لنهاية عقده، حيث أن الفريق لديه إرتباطات هامة للغاية في الفترة الحالية تبدأ بكأس مصر، ثم البطولة العربية ثم دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وشدد «الكابيتانو» على أنه يبذل قصارى جهده من أجل مساعدة الفريق على الفوز بالبطولات وتحقيق الإنتصارات، من أجل إسعاد جماهير القلعة الحمراء التي تنتظر الفوز دائمًا.