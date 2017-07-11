عبد الحفيظ: البدري لم يطلب الاستغناء عن غالي ومتعب

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كتب- أحمد شحاتة وأحمد سعيد

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه لا صحة لما تردد مؤخرًا من أخبار بشأن طلب حسام البدري الاستغناء عن ثنائي الفريق عماد متعب، وحسام غالي، خلال جلسته مع المهندس محمود طاهر، رئيس النادي، والتي أقيمت مساء الأثنين.

شاهد أيضا

وأكد «عبد الحفيظ»، أن جلسة البدري مع طاهر، لم يتم التطرق فيها من قريب أو من بعيد لرحيل متعب وغالي، موضحًا أن المدرب متمسك للغاية بكافة عناصر الفريق من اللاعبين في ظل ضغط المباريات الإفريقية وتلاحم الموسم، ببطولتي كأس مصر والبطولة العربية.

وشدد مدير الكرة، أن البدري شدد أيضًا على تمسكه بكافة العناصر المقيدة إفريقيًا بقائمة الفريق الإفريقية حتى نهاية الموسم للحفاظ على فرص الفريق في المنافسة على اللقب.