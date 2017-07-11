أخبار عاجلة

حجز دعويي نجلتي خيرت الشاطر على قرار التحفظ على أموالهما للتقرير -
تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر -
مجلس الوزراء يوافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار -
بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي -
الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار -
حي شبرا الخيمة يسترد فدانين أملاك دولة من نادي الكابلات -
ميناء بورسعيد يستقبل 28 ألف طن قمح روسي -
مطالب برلمانية بسرعة إنهاء أزمة عمال غزل المحلة -
متحدث «دعم مصر»: يجب تعديل مدة الرئاسة إلى 6 سنوات والإبقاء على مدتين فقط -
وزير الشؤون القانونية: أجندة الحكومة التشريعية بها 154 قانونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

عبد الحفيظ: البدري لم يطلب الاستغناء عن غالي ومتعب

Google+ Print
عبد الحفيظ: البدري لم يطلب الاستغناء عن غالي ومتعب عبد الحفيظ: البدري لم يطلب الاستغناء عن غالي ومتعب

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب- أحمد شحاتة وأحمد سعيد

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه لا صحة لما تردد مؤخرًا من أخبار بشأن طلب حسام البدري الاستغناء عن ثنائي الفريق عماد متعب، وحسام غالي، خلال جلسته مع المهندس محمود طاهر، رئيس النادي، والتي أقيمت مساء الأثنين.

شاهد أيضا

وأكد «عبد الحفيظ»، أن جلسة البدري مع طاهر، لم يتم التطرق فيها من قريب أو من بعيد لرحيل متعب وغالي، موضحًا أن المدرب متمسك للغاية بكافة عناصر الفريق من اللاعبين في ظل ضغط المباريات الإفريقية وتلاحم الموسم، ببطولتي كأس والبطولة العربية.

وشدد مدير الكرة، أن البدري شدد أيضًا على تمسكه بكافة العناصر المقيدة إفريقيًا بقائمة الفريق الإفريقية حتى نهاية الموسم للحفاظ على فرص الفريق في المنافسة على اللقب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر

تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر

متحدث «دعم مصر»: يجب تعديل مدة الرئاسة إلى 6 سنوات والإبقاء على مدتين فقط

متحدث «دعم مصر»: يجب تعديل مدة الرئاسة إلى 6 سنوات والإبقاء على مدتين فقط

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

شكري لنتنياهو: السعودية ملتزمة بتعهدات مصر في كامب ديفيد بشأن تيران وصنافير

شكري لنتنياهو: السعودية ملتزمة بتعهدات مصر في كامب ديفيد بشأن تيران وصنافير