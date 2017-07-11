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منازل عائمة بطابق سفلي مغمور تحت الماء.. أحدث مشاريع "دبي"

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مصراوي Masrawy

منازل عائمة بطابق سفلي مغمور تحت الماء.. أحدث مشاريع "دبي"

01:01 ص الثلاثاء 11 يوليو 2017

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بالفيديو- رجل حاول

الألبوم التالى

- رجل حاول "اللعب" مع "القرش"..وهذا ما حدث

كتبت- ميرا ماهر:

تشتهر مدينة دبي بأسلوبها المعماري المتميز، والذي يمكن ملاحظته عند المشي في شوارعها، كما أنها تعرض دائماً كل جديد.

وبحسب موقع " arabic.cnn" أعلنت "دبي" عن مشروع لفلل عائمة في معرضها العالمي للقوارب، لتكسر به كل قواعد الجمال وتنطلق بفكرة جديدة من وحي الخيال، تحت مسمى " فرس البحر "، من تصميم شركة التطوير العقاري "كليندينست".

تطفو الفلل تماماً مثل القوارب الراسية على الشاطئ، مع الحفاظ على ثباتها وعدم تحركها مع الأمواج.

تتضمن كل فيلا من ثلاثة طوابق، الطابق السفلي مغمور بالكامل تحت سطح البحر، ومزود بنافذتين كبيرتين، يبلغ حجم كل واحدة منهما 25 متر مربع.

تعتبر تلك الفلل جزء من مشروع "قلب أوروبا" المكون من ست جزر اصطناعية داخل جزيرة العالم.

 

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