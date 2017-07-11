«المركزي للإحصاء»: التضخم سينخفض نهاية أغسطس

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قال أحمد مختار، مدير الأرقام القياسية بالجهاز المركزي للإحصاء، إن حساب نسبة التضخم في الأسعار يتم رصده من خلال جمع أسعار السلع على مستوى الجمهورية من كل المحافظات ويتم عمل المتوسط ، بجانب أسعار المجموعات السلعية التي تتغير يوميًا.

وأضاف مختار ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، على قناة «تن»، أن ارتفاع نسبة التضخم في شهر يوليو، جاء نتيجة ارتفاع أسعار بعض المجموعات السلعية التي تتعلق بالطعام والشراب، ولكنه بالمقارنة بالأشهر السابقة نرى أن نسبه التضخم جيدة، حيث أنها تُعد منخفضة نوعًا ما.

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وأشار إلى أن هناك توقعات بانخفاض معدلات التضخم نهاية أغسطس أو سبتمبر المقبلين وهذا يُعد مؤشرا لبدء انخفاض أسعار الفائدة بالأسوق المصرفية.