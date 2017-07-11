حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العالمية، اليوم الاثنين، العديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها حريق بمركز تجاري في موسكو واشتباكات على الحدود بين الهند وباكستان، إضافة إلى انطلاق مناورات بحرية بين الهند واليابان والولايات المتحدة.

1- مناورات بحرية هندية أمريكية يابانية

مناورات بحرية هندية أمريكية يابانية في جنوب اليابان اليوم (أ ف ب)

بدأت الهند مناورات بحرية مع الولايات المتحدة واليابان قبالة سواحلها الجنوبية، سعيا لتعزيز علاقات عسكرية لمواجهة النفوذ المتزايد للصين في المنطقة.

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2- نزوح الآلاف في كشمير بسبب تصاعد التوترات

فرار المدنيين جراء تبادل اطلاق النار بين الهند وباكستان اليوم ( أ ف ب)

فر الآلاف من منازلهم في كشمير الباكستانية، حسب ما أوضح مسؤولون، في حين أدى القصف المتبادل بين الهند وباكستان إلى تصاعد التوتر على جانبي الحدود في الإقليم المتنازع عليه.

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3- تظاهرة وحريق داخل مخيم موريا للاجئين باليونان

مخيم للاجئين السوريين فى جزيرة بحر إيجة (أ ف ب)

أعلنت السلطات اليونانية بمخيم موريا للاجئين وقوع تظاهرة أعقبها حريق داخل المخيم، فيما لم ترد تقارير تفيد وقوع مصابين.

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4- حريق بمركز تجاري في موسكو

وصول سيارات المطافئ والدفاع المدني لإخماد حريق بموسكو (أ ف ب)

أصيب 14 شخصًا بجروح في حريق ضخم اندلع في مركز تجاري في شمال شرق العاصمة الروسية موسكو؛ وأدى إلى إخلاء عشرات آلاف الأشخاص، كما أعلنت السلطات الروسية.

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5- اجتياح حرائق غابات غربي الولايات المتحدة

اجتياح حرائق غابات في كاليفورنيا (أ ف ب)

كافح رجال الإطفاء في ولاية كاليفورنيا الأمريكية العديد من حرائق الغابات التي أجبرت آلاف السكان على الفرار، ودفعت الى تعبئة الحرس الوطني للولاية.