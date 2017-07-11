10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

قال وزير الخارجية سامح شكري إن الإرهاب يهدد العالم وهناك منظمات إغاثة تساهم في التطرف، كما صرح المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أن محادثات جنيف بشأن سوريا جزء من مقاربة شاملة، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن انتصار الجيش العراقي على داعش في الموصل يظهر أن أيام التنظيم باتت قريبة.

1 – شكري: الإرهاب يهدد العالم

وزير الخارجية سامح شكري (أرشيفية)

قال وزير الخارجية سامح شكري، أمام الدورة الـ44 لاجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامى، إن المنظمة تمر بمرحلة دقيقة. وتابع: "أصحاب المصالح المحدودة ينتهكوا كل القيم والأهداف السامية التى يتم العمل على إرسائها داخل منظمتنا العريقة"، مضيفًا أن الإرهاب يهدد العالم أجمع.

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2- دي ميستورا: محادثات جنيف بشأن سوريا جزء من مقاربة شاملة

المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا (أرشيفية)

قال ستيفان دي ميستورا، المبعوث الأممي إلى سوريا، إن الجولة الجديدة من محادثات جنيف هي جزء من مقاربة شاملة، مضيفًا: "نحن لا نعمل من فراغ، لأننا نسهم في العديد من المبادرات والتطورات التي تحدث ميدانيا وكذلك في الحلبة السياسية التي تتغير بشكل جذري هذه الأيام".

وأضاف دي ميستورا - خلال مؤتمر صحفي في أعقاب انطلاق الجولة السابعة من محادثات جنيف بشأن سوريا، أن اجتماعات أستانا قدمت عملاً جيدًا كبيرًا، لافتًا إلى أنه تم وضع عدد من الأهداف من خلال آلية مراقبة مناطق التهدئة وتخفيف التوتر.

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3- ترامب: حزين لقتل داعش ألاف العراقيين

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (أ ف ب)

هنأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الحكومة العراقية باستعادة مدينة الموصل من قبضة تنظيم داعش.

وأعلن ترامب، أن النصر يظهر أن أيام داعش أصبحت معدودة، مشيرا إلى أن بلاده فخورة بالوقوف إلى جانب قوات الأمن العراقية وإلى جانب كل هؤلاء الذين جعلوا تحرير الموصل ممكنا.

وأعرب ترامب عن الحزن على الاف العراقيين الذين قتلهم تنظيم داعش، والملايين الذين عانوا تحت حكمهم.

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4- وزير الداخلية الألماني: ليسوا متظاهرين بل فوضويين مجرمين

وزير الداخلية الألماني توماس دس ميزير (أ ف ب)

أكد وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير أن الأشخاص الذين قاموا بأعمال العنف التي شهدتها قمة مجموعة العشرين "جي20" بمدينة هامبورج الألمانية يومي الجمعة والسبت الماضيين لم يكن لديهم أي دافع سياسي وأشار إلى أنهم يضاهون النازيين الجدد والإرهابين الإسلاميين.

وقال دي ميزير بالعاصمة برلين: "لم يكونوا متظاهرين. كانوا فوضويين مجرمين"، لافتا إلى أنهم هاجموا أشخاصا وممتلكات وسلبوها أيضا وأشعلوا بحرائق متعمدة.

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5- عبد الغني النعيم: حان الوقت لرفع العقوبات الأمريكية عن السودان

المسئول بالخارجية السودانية عبدالغني النعيم (أرشيفية)

يأمل السودان أن يصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الحالي، قرارًا يرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه منذ عقود عدة، رغم مطالبة منظمات حقوقية الإبقاء عليها.

وقال عبد الغني النعيم المسؤول الرفيع في الخارجية السودانية لفرانس برس قبل انتهاء فترة مراجعة العقوبات، الأربعاء: "لقد حان الوقت لرفع دائم للعقوبات عن السودان".

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6- الحمد لله: محطة كهرباء تسد العجز في جنين

رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدلله (أرشيفية)

دشن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، محطة للطاقة الكهربائية في الجلمة بجنين بالضفة الغربية، تقوم بتحويل الضغط العالي إلى ضغط متوسط لتوفير احتياجات المدينة والمناطق المجاورة.

وقال الحمد الله أن محطة تحويل الطاقة الكهربائية في جنين ستساهم في توفير كمية كافية من الطاقة الكهربائية لسد العجز في الكهرباء في محافظة جنين والمدن المحيطة بها.

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7- جوتيريش: اللاجئون السوريون مازالوا بحاجة للحماية

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش (أرشيفية)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بعد إقامة مناطق لخفض التوتر في سوريا، إلى الاستمرار في توفير الحماية للاجئين السوريين.

وأكد أنطونيو جوتيريش وفقا لبيان صادر عن الأمم المتحدة، في نيويورك أن مناطق وقف إطلاق النار التي أقامتها دول على رأسها الولايات المتحدة وروسيا هي "خطوة مهمة في طريق خفض العنف والسماح بالمزيد من المساعدات الإنسانية".

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8- الرئيس الأوكراني: الانضمام إلى حلف الناتو أولوية

صرح الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو بأن انضمام بلاده إلى منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) يحظى بالأولوية لصد الاعتداء من روسيا المجاورة.

وقال بوروشينكو لأمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرج، في لقاء في كييف، " أولويتنا الاندماج في الفضاء الأمني لمنطقة الأطلسي وأوروبا، بهدف الحصول على عضوية الناتو"، بحسب نص رسمي.

ورفض بوروشينكو الإدانة الروسية لمناورة أوكرانيا للانضمام للتكتل العسكري المؤلف من 29 عضوا، قائلا " ليس لأي دولة خارج الناتو حق النقض فيما يتعلق بهذا التعاون".

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9- الرئيس القبرصي: تركيا مسئولة عن انهيار محادثات سويسرا

الرئيس القبرصي نيكوس آناستاسيدس (أرشيفية)

نقلت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية عن الرئيس القبرصي نيكوس آناستاسيدس قوله إن إصرار تركيا على التدخل العسكري والاحتفاظ بقوات عسكرية في الجزيرة خلال أي اتفاق للسلام في المستقبل أدى إلى إفشال الجولة الأخيرة من المحادثات التي جرت في برن سويسرا، الأسبوع الماضي، واستمرت 10 أيام.

وتابع الرئيس القبرصي أن الهدف الذي يسعى إليه يتمثل في إقامة دولة مستقلة استقلالاً حقيقًا وذات سيادة ولا تعتمد على أية دول أخرى.

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10 – دميتري بيسكوف: لقاء بوتين وميلانيا ترامب إيجابي وبناء

السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف (أرشيفية)

وصف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزوجة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب خلال قمة الدول العشرين بأنه "إيجابي وبناء" وترك انطباعا جيدا لدى بوتين.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن بيسكوف قوله :"بوتين كان سعيدا بلقائه مع ميلانيا ترامب حيث تحدثا عن مواضيع مختلفة سياسية واجتماعية بالإضافة إلى مواضيع تخص المرأة".

وأضاف : "لقد كسر هذا اللقاء ، الذي يعد الأول من نوعه بين زوجة ترامب والرئيس الروسي ، جدارا لإقامة صداقة جديدة ستكون بين ترامب وزوجته من جهة والرئيس الروسي من جهة أخرى".

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