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أبرز عناوين الصحف العالمية

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مصراوي Masrawy

أبرز عناوين الصحف العالمية

12:32 ص الثلاثاء 11 يوليو 2017

إعداد - علاء المطيري: 

قالت "فورين بوليسي" الأمريكية إن الحرب ضد تنظيم "داعش" لم تكن أولوية بالنسبة لأغلب حلفاء أمريكا في الشرق الأوسط، وذكرت "واشنطن بوست" الأمريكية، أن وزير ‏الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون يسعى لرأب الصدع بين بلاده وتركيا، ونشرت "الجارديان" البريطانية مقالاً بعنوان "تنظيم داعش خسر أحد معاقله إلا أن فكره المشوه لم يٌهزم".

1- فورين بوليسي: ماذا بعد "داعش"؟

قالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية إن الحرب ضد تنظيم "داعش" لم تكن أولوية بالنسبة لأغلب حلفاء أمريكا في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن تركيزهم كان منصبًا على الحرب التي ستأتي بعد هزيمة التنظيم.

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2- واشنطن بوست: تيلرسون يسعى لرَأْب الصدع بين واشنطن وأنقرة

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن وزير ‏الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون يسعى لرأب الصدع بين بلاده وتركيا بسبب الخلاف حول عدة قضايا من ضمنها دعم واشنطن ‏للمقاتلين الأكراد في سوريا وقمع تركيا للمعارضين خاصة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في، يوليو ‏الماضي.

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3- "ستريت جورنال": البحث عن العدالة يقسم الأتراك بعد عام من محاولة الانقلاب

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أنه بينما تستعد تركيا للاحتفال على الصعيد الوطني بالذكرى الأولى على الانقلاب العسكري الفاشل، تشهد البلاد حالة انقسام حاد حول كلمة واحدة -وهي العدالة - وأين يمكن إيجادها وتطبيقها.

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4- الجارديان: "داعش" خسر أحد معاقله لكن فكره المشوه لم يٌهزم

نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية مقالاً لسايمون تسيدال بعنوان "تنظيم داعش خسر أحد معاقله إلا أن فكره المشوه لم يٌهزم". وقال كاتب المقال: "المدنية تم تحريرها، إلا أن البغدادي ما زال طليقاً".

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5- "ذا أتلانتيك": زعيم أصعب هدف للاستخبارات الأمريكية

قالت مجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية، إنه يتعين على الولايات المتحدة الأمريكية فهم نوايا زعيم كوريا الشمالية، حيث أنه يمثل أصعب هدف استخباراتي بالنسبة لأمريكا، خاصة بعد نجاح بيونج يانج، يوم 4 يوليو الماضي، في اختبار صاروخ قادر على استهداف ولاية ألاسكا الأمريكية.

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