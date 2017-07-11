العرب اليوم: بيان مشترك للدول المقاطعة لقطر وتيلرسون في الكويت

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

تأثرت الساحة العربية، اليوم الاثنين، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها تهديد قطر بالانسحاب من دول مجلس التعاون الخليجي ووثائق مسربة تدين الدوحة، إضافة إلى استمرار الاشتباكات في ليبيا.

1- بيان مشترك للدول الأربع المقاطعة لقطر

اجتماع وزراء خارجية مصر والإمارات والسعودية والبحرين (أ ف ب)

أصدرت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية بياناً مشتركاً، بشأن وثائق "سي إن إن" أكدت فيه الدول الأربع أن الوثائق التي نشرتها شبكة سي إن إن العالمية وشملت اتفاق الرياض ( 2013 ) وآليته التنفيذية واتفاق الرياض التكميلي (2014) تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك عن تهرب قطر من الوفاء بالتزاماتها، وانتهاكها ونكثها الكامل لما تعهدت به.

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2- قطر تهدد بالانسحاب من مجلس التعاون الخليجي

وزير الخارجية القطري محمد عبدالرحمن آل ثاني (أ ف ب)

بعث وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رسالة إلى عبد اللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعلن فيها شروط دولة قطر للبقاء كعضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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3- تيلرسون يصل الكويت في مستهل جولة خليجية

وزير الخارجية الأمريكي في الكويت اليوم (أ ف ب)

وصل وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى الكويت في مستهل جولة خليجية تشمل كلا من الكويت والمملكة العربية السعودية وقطر.

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4- اشتباكات بين قوات الرئاسي والإنقاذ شرق العاصمة الليبية

قوات حفتر في بنغازى - أرشيفية (أ ف ب)

تواصلت الاشتباكات شرق العاصمة الليبية طرابلس، لليوم الثاني على التوالي، بين قوات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليًا، وقوات تابعة لحكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.

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5- الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينياً بزعم محاولة دهس في الضفة الغربية

عناصر من الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية (أ ف ب)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انه قتل فلسطينيا بالرصاص بعد أن زعم أنه حاول دهس عناصر من الجيش عند مفترق شرق تكتل غوش عتصيون الاستيطاني شمال مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة.

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