بالفيديو.. حسام حسن: «هيجي اليوم اللي أدرب فيه منتخب مصر»

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قال حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري، إن تدريبه للأهلي، أو الزمالك، أو المنتخب الوطني، شرف كبير له، خاصة أنه قدم الكثير لهم جميعًا.

وأضاف «العميد»، خلال تصريحاته مساء اليوم الإثنين، لقناة «dmc sports»، أنه يتمنى تولي تدريب منتخب مصر والنادي الأهلي الذي نشأ كلاعب بين جدرانه، معلقًا «هيجي اليوم اللي أدرب فيه منتخب مصر».

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وتابع «حسام»، أن حب الجماهير بمختلف انتماءاتهم، هو الكنز الحقيقي الذي خرج به من الدنيا، متمنيًا أن يستمر هذا الحب، دون أن يغضب منه أحد، خاصة أنه قام بالعمل مع أكثر من نادي جماهيري.