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بالفيديو.. حسام حسن: «هيجي اليوم اللي أدرب فيه منتخب مصر»

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بالفيديو.. حسام حسن: «هيجي اليوم اللي أدرب فيه منتخب مصر» بالفيديو.. حسام حسن: «هيجي اليوم اللي أدرب فيه منتخب مصر»

التحرير

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قال حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري، إن تدريبه للأهلي، أو ، أو الوطني، شرف كبير له، خاصة أنه قدم الكثير لهم جميعًا.

وأضاف «العميد»، خلال تصريحاته مساء اليوم الإثنين، لقناة « sports»، أنه يتمنى تولي تدريب منتخب والنادي الأهلي الذي نشأ كلاعب بين جدرانه، معلقًا «هيجي اليوم اللي أدرب فيه منتخب مصر». 

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وتابع «حسام»، أن حب الجماهير بمختلف انتماءاتهم، هو الكنز الحقيقي الذي خرج به من الدنيا، متمنيًا أن يستمر هذا الحب، دون أن يغضب منه أحد، خاصة أنه قام بالعمل مع أكثر من نادي جماهيري.

 

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التحرير

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