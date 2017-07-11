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كريم خطاب لمرتضى منصور: «انسف حمامك القديم.. الصفقات طلعت بلح»

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كريم خطاب لمرتضى منصور: «انسف حمامك القديم.. الصفقات طلعت بلح» كريم خطاب لمرتضى منصور: «انسف حمامك القديم.. الصفقات طلعت بلح»

التحرير

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هاجم كريم خطاب، مقدم برنامج «في الاستاد»، عبر إذاعة نجوم «FM»، لاعبي ، مطالبًا مجلس الإدارة، برئاسة ، باتخاذ خطوات حاسمة معهم، على طريقة «انسف حمامك القديم».

وقال «خطاب»: «خروج الزمالك من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا مؤسف للغاية، خاصة أن مجموعة الفريق الأبيض لم تكن صعبة.. أقوى من كابس يونايتد، وأهلي طرابلس على الأقل».

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وأضاف: «معظم الصفقات الجديدة التي أبرمها الزمالك خلال الموسمين الماضيين طلعت بلح، باستثناء معروف يوسف، بينما ظهر الباقون وكأنهم أشباح».

وتابع: «إيناسيو تولى مهمته مع الفريق في منتصف الموسم، ولم يقم باختيار أيًا من اللاعبين الحاليين، لذلك لن يكون اللوم عليه كبيرًا ولا يمكن محاسبته وحده على هذه الخروج».

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التحرير

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