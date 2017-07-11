كريم خطاب لمرتضى منصور: «انسف حمامك القديم.. الصفقات طلعت بلح»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

هاجم كريم خطاب، مقدم برنامج «في الاستاد»، عبر إذاعة نجوم «FM»، لاعبي الزمالك، مطالبًا مجلس الإدارة، برئاسة مرتضى منصور، باتخاذ خطوات حاسمة معهم، على طريقة «انسف حمامك القديم».

وقال «خطاب»: «خروج الزمالك من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا مؤسف للغاية، خاصة أن مجموعة الفريق الأبيض لم تكن صعبة.. أقوى من كابس يونايتد، وأهلي طرابلس على الأقل».

شاهد أيضا

وأضاف: «معظم الصفقات الجديدة التي أبرمها الزمالك خلال الموسمين الماضيين طلعت بلح، باستثناء معروف يوسف، بينما ظهر الباقون وكأنهم أشباح».

وتابع: «إيناسيو تولى مهمته مع الفريق في منتصف الموسم، ولم يقم باختيار أيًا من اللاعبين الحاليين، لذلك لن يكون اللوم عليه كبيرًا ولا يمكن محاسبته وحده على هذه الخروج».