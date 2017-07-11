شكري ووكيل وزارة الخارجية السعودية: التنسيق مستمر الإجراءات ضد قطر

القاهرة – (مصراوي)

التقى سامح شكري وزير الخارجية مساء اليوم الإثنين، مع السفير عادل بن سراج مرداد، وكيل وزارة الخارجية السعودية للشئون السياسية والإقتصادية، على هامش مشاركتهما في الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة حاليا في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

وذكر المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والملفات الدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها أبرز مخرجات الاجتماع الرباعي الذي استضافته القاهرة في 5 يوليو الجاري بشأن الأزمة مع قطر.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن وكيل وزارة الخارجية السعودي قد أعرب في بداية اللقاء عن تعازيه في ضحايا الهجمات الإرهابية الأخيرة في سيناء، مؤكدا على وقوف السعودية مع مصر وتضامنها الكامل معها في حربها ضد الإرهاب، ومشددا على خصوصية وتاريخية العلاقات المصرية السعودية.

ومن جانبه، ثمن الوزير شكري العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، مؤكدا على مواصلة مصر حربها ضد الإرهاب وبذل أقصى جهودها لمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف بكافة صورها، ومشددا في هذا الصدد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسئوليته للتصدي لهذه الظاهرة التي باتت تشكل خطرا كبيرا يهدد السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن الجانبين أكدا أن هذا اللقاء يأتي في إطار استمرار التنسيق والمتابعة بين مصر والسعودية والبحرين والإمارات بشأن الإجراءات المتخذة ضد قطر والتي جاءت نتيجة لمخالفتها لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وتدخلاتها المستمرة في شئون الدول العربية ودعمها للتطرف والإرهاب.