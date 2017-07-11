عقب نشر «وثيقة الرياض».. مطلب برلماني بتقديم تقرير ضد قطر بمجلس الأمن الدولي

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طالبت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، ووكيل لجنة المشروعات الصغيرة، تقديم تقرير ضد قطر لمجلس الأمن الدولى، مشيرة إلى أن مراحل التقديم ستكون من خلال الدول المقاطعة لها وتقديم الأدلة التى تؤكد دعمها للإرهاب فى المنطقة والعالم.

وقالت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، إن دعم قطر للإرهاب واضح للجميع وهناك دلائل كثيرة تؤكد هذا الدعم، مشيرة إلى أنه لابد من استخدام خطوة استباقية لأعضاء الدول العربية بمجلس الأمن لتأييد الفكرة هناك.

وكشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الإثنين، عن وثائق سرية تكشف الاتفاق مع دول مجلس التعاون الخليجي، الذي وقعت عليه قطر في 2013، وكذلك الاتفاق التكميلي في 2014، اللذين لم تلتزم الدوحة بأي من بنودهما.

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ومن بين الوثائق، محضر اجتماع بين العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني عام 2013. وتنص الوثيقة على "أنه في يوم السبت الموافق 19/ 1/ 1435 هجري، فقد اجتمع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد الغزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وأخوه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وأخوه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر في الرياض".

وتضيف الوثيقة المكتوبة بخط اليد "وقد تم عقد مباحثات مستفيضة تم خلالها إجراء مراجعة شاملة لما يشوب العلاقات بين دول المجلس (التعاون الخليجي) والتحديات التي تواجه أمنها واستقرارها والسبل الكفيلة لإزالة ما يعكر صفو العلاقات بينها".

