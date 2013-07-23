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محافظ أسوان يكافئ 3 من التفتيش الصيدلى لضبطهم 32 ألف قرص مخدر

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محافظ أسوان يكافئ 3 من التفتيش الصيدلى لضبطهم 32 ألف قرص مخدر محافظ أسوان يكافئ 3 من التفتيش الصيدلى لضبطهم 32 ألف قرص مخدر

قرر محافظ أسوان اللواء إسماعيل عطية صرف مكافأة تميز لثلاثة من التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة بعد جهودهم فى ضبط 32 ألف و500 قرص ترامادول المخدر بإحدى الصيدليات بمنطقة الطابية وسط مدينة أسوان.

صرح بذلك الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بأسوان، والذى أضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المديرية تكثف نشاطها خلال شهر رمضان المبارك على القطاعات الصحية لضمان سلامة المواطن.

كانت نيابة أسوان قد قررت حبس صاحب إحدى الصيدليات الكائنة بميدان الطابية وسط مدينة أسوان، ومقيم السيل الريفى، والسابق اتهامه فى قضية مخدرات سنة 2010 رقم 9680 جنح، وذلك حال قيادته سيارته رقم ص ود 1915 ماركه نيسان سوداء اللون وبحيازته 32500 قرص مخدر من مختلف الأنواع.

وبمواجهته اعترف بحيازتها بقصد الاتجار وتحرر محضر رقم 146/48 جنايات قسم أول، وتولت النيابة التحقيق.

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