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وزير الخارجية يبحث مع نظيره المالي سبل التعاون في مجال مكافحة الإرهاب

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مصراوي Masrawy

وزير الخارجية يبحث مع نظيره المالي سبل التعاون في مجال مكافحة الإرهاب

11:30 م الإثنين 10 يوليو 2017

وزير الخارجية يبحث مع نظيره المالي سبل التعاون في مجال مكافحة الإرهاب

وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره المالي عبد الله د

القاهرة- (أ ش أ):

التقى وزير الخارجية سامح شكري، الاثنين، مع نظيره المالي عبد الله ديوب، على هامش مشاركته في الدورة الـ 44 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي والمنعقدة حاليا في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء بين الوزيرين تناول بصورة أساسية التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب وآخر تطورات موقف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب من قطر.

وأضاف أن الوزير سامح شكري أكد، خلال اللقاء، أن والسعودية والإمارات والبحرين لن تتراجع عن المطالب التي قدمتها إلى قطر، خاصة أن مصر عانت خلال الأعوام الماضية من ظاهرة الإرهاب، وقدمت كل نفيس وغالي من أجل محاربة تلك الظاهرة، مشددا على استمرار التنسيق بين الدول الأربع في هذا الشأن، كما تناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن وزير خارجية مالي أكد على تطلعه للتعاون مع مصر في مكافحة الإرهاب والاستفادة من الخبرة المصرية في هذا الصدد، مشددا على أهمية تكاتف الجهود من أجل مكافحة تلك الظاهرة.

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