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خبير سياسي: قطر تدعم الإرهاب لتنفيذ مصالح خاصة بعيدًا عن أمن الدول العربية

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مصراوي Masrawy

خبير سياسي: قطر تدعم الإرهاب لتنفيذ مصالح خاصة بعيدًا عن أمن الدول العربية

11:28 م الإثنين 10 يوليو 2017

خبير سياسي: قطر تدعم الإرهاب لتنفيذ مصالح خاصة بعيدًا عن أمن الدول العربية

جامعه حلوان

كتب- مصطفى المنشاوي:

قال الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، إن قطر خالفت الاتفاقية التي تم عقدها عام 2014، للحفاظ على مصلحتها الخاصة بعيدًا عن دول الخليج وأمنها.

وأضاف عودة، في تصريح لـ"مصراوي"، أن دول الخليج عقدت الاتفاقية مع قطر في ذلك الوقت عندما تورطت الدوحة بتمويل تنظيم القاعد في بلاد الشام خاصة سوريا، لكنه عندم اختلفت المصالح واتجهت قطر لتمويل الجماعات الإرهابية تم كشف الأسرار- وفق قوله.

ولفت عودة إلى أن ظهور تلك الوثائق لم يغير شيئا من الموقف الحالي، خاصة بعد إعلان قطر الخروج من مجلس التعاون الخليجي في حالة عدم إنها المقاطعة التي فرضتها الدول الأربع.

يشار إلى أن البند الأول من اتفاق الرياض يقضي بالالتزام بعدم إساءة القنوات الإعلامية المملوكة أو المدعومة بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل أي دول من دول المجلس لأي من دول المجلس، وعدم دعم جماعة الإخوان المسلمين.

وأصدرت المملكة العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية العربية بياناً مشتركاً، بشأن وثائق "سي إن إن"، أكدت فيه الدول الأربع أن الوثائق التي نشرتها سي إن إن العالمية وشملت اتفاق الرياض (2013) وآليته التنفيذية واتفاق الرياض التكميلي (2014) تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك عن تهرب قطر من الوفاء بالتزاماتها، وانتهاكها ونكثها الكامل لما تعهدت به.

وتشدد الدول الأربع - وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن المطالب الثلاثة عشر التي قدمت للحكومة القطرية كانت للوفاء بتعهداتها والتزاماتها السابقة وأن المطالب بالأصل هي التي ذكرت في اتفاق الرياض وآليته والاتفاق التكميلي، و أنها متوافقة بشكل كامل مع روح ما تم الاتفاق عليه.

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مصراوي Masrawy

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