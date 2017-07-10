جلسة بين عبد الحفيظ وحجازي لمناقشة عروض الاحتراف

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عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسة مع أحمد حجازي مدافع الفريق، على هامش المران المسائي، اليوم الإثنين.

وحرص عبد الحفيظ، على التحدث مع حجازي عن العروض التي تلقاها اللاعب في الفترة الأخيرة للرحيل عن القلعة الحمراء، في الصيف المقبل.

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وأمد مدير الكرة بالأهلي للاعب تمسك الجهاز الفني بخدماته، وبخاصة أن الفريق يسعى للفوز بلقب بطولة إفريقيا هذا العام.

ووعد عبد الحفيظ اللاعب بمناقشة العروض في الأيام المقبلة، وفي حالة وجود عرض مادي كبير، قد تتغير وجهة النظر ويسمح له بالرحيل ولكن عقب نهاية دوري الأبطال.