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المصري يفوز على الإنتاج الحربي ويحقق رقمًا جديدًا في الدوري

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المصري يفوز على الإنتاج الحربي ويحقق رقمًا جديدًا في الدوري المصري يفوز على الإنتاج الحربي ويحقق رقمًا جديدًا في الدوري

التحرير

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فاز فريق المصرى البورسعيدى على الإنتاج الحربى، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما، مساء اليوم الإثنين، على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ34 في الدورى الممتاز.

أحرز أحمد شرويدة مهاجم المصرى، هدف فوز فريقه فى الدقيقة 91 من عمر اللقاء، ليرتفع رصيد الفريق البورسعيدى للنقطة 62 محتلاً المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الإنتاج الحربى عند النقطة 33 فى المركز الثالث عشر بجدول المسابقة.

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بهذا الفوز حقق النادي المصري رقمًا تاريخيًا بالوصول للنقطة الـ62 لأول مرة في تاريخ النادي البورسعيدي، كما استطاع أن ينهي الدوري في المركز الرابع للمرة الثانية علي التوالي .

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التحرير

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