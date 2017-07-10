ضبط مشغولات ذهبية بمليوني جنيه مع أمريكي بمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

تمكنت ، مساء الاثنين، من إحباط محاولة راكب أمريكي تهريب مشغولات ذهبية مرصعة بالألماس، قادمًا من الأمارات تقدر بقيمة مليوني جنيه، بالمخالفة للقانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته ولائحته التنفيذية وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والضرائب.

وقالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على طائرة الإتحاد من أبوظبى، اشتبه شريف حسن بركات مأمور الجمرك في راكب أمريكى من أصل مصري، قادم من أمريكا ترانزيت أبوظبي، وقرر رضا أبو العزم مدير الحركة تمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، تحت إشراف محمد عبدالفتاح مدير إدارة الفحص بالأشعة.

وأوضحت المصادر أنه تم تكليف وليد عبدالفتاح، مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب، عثر معه على طقم على شكل ورقة شجر مرصع بالألماس، مخبأة بين طيات الملابس، وتقدر قيمة المضبوطات بمبلغ مليوني جنيه.

وقرر سامي عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب اتخاذ الإجراءات القانونية، وحجز المضبوطات، وتحرير محضر تهرب جمركي برقم 24 لسنة 2017.