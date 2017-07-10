مساعد وزير الخارجية الأسبق: قطر تعاملت مع "اتفاق الخليج" كأنه حبر على ورق

كتب- مصطفى المنشاوي:

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن قطر تعاملت اتفاق الرياض 2013 وآليته التنفيذية واتفاق الرياض التكميلي 2014 كأنه "حبر على ورق" وهذا ليس غريب على دولة تتعامل بصفت الصغار.

ويقضي البند الأول من اتفاق الرياض بالالتزام بعدم إساءة القنوات الإعلامية المملوكة أو المدعومة بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل أي دول من دول المجلس لأي من دول المجلس، وعدم دعم جماعة الإخوان.

وأضاف بيومي في تصريح خاص لـ"مصراوي"، الاثنين أن عدم الالتزام ببنود الاتفاق يجعل الأزمة الحالية أكثر تعقيدًا، خاصة أن الدوحة تتعامل مع الموقف الحالي بكبرياء.

وأصدرت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية بياناً مشتركاً، بشأن وثائق "سي إن إن"، أكدت فيه الدول الأربع أن الوثائق التي نشرتها شبكة سي إن إن العالمية وشملت اتفاق الرياض (2013) وآليته التنفيذية واتفاق الرياض التكميلي (2014) تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك عن تهرب قطر من الوفاء بالتزاماتها، وانتهاكها ونكثها الكامل لما تعهدت به.

وتشدد الدول الأربع - وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن المطالب الثلاثة عشر التي قدمت للحكومة القطرية كانت للوفاء بتعهداتها والتزاماتها السابقة وأن المطالب بالأصل هي التي ذكرت في اتفاق الرياض وآليته والاتفاق التكميلي، و أنها متوافقة بشكل كامل مع روح ما تم الاتفاق عليه.