أخبار عاجلة

حجز دعويي نجلتي خيرت الشاطر على قرار التحفظ على أموالهما للتقرير -
تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر -
مجلس الوزراء يوافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار -
بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي -
الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار -
حي شبرا الخيمة يسترد فدانين أملاك دولة من نادي الكابلات -
ميناء بورسعيد يستقبل 28 ألف طن قمح روسي -
مطالب برلمانية بسرعة إنهاء أزمة عمال غزل المحلة -
متحدث «دعم مصر»: يجب تعديل مدة الرئاسة إلى 6 سنوات والإبقاء على مدتين فقط -
وزير الشؤون القانونية: أجندة الحكومة التشريعية بها 154 قانونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

مساعد وزير الخارجية الأسبق: قطر تعاملت مع "اتفاق الخليج" كأنه حبر على ورق

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مساعد وزير الخارجية الأسبق: قطر تعاملت مع "اتفاق الخليج" كأنه حبر على ورق

11:09 م الإثنين 10 يوليو 2017

جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق

كتب- مصطفى المنشاوي:

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن قطر تعاملت اتفاق الرياض 2013 وآليته التنفيذية واتفاق الرياض التكميلي 2014 كأنه "حبر على ورق" وهذا ليس غريب على دولة تتعامل بصفت الصغار.

ويقضي البند الأول من اتفاق الرياض بالالتزام بعدم إساءة القنوات الإعلامية المملوكة أو المدعومة بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل أي دول من دول المجلس لأي من دول المجلس، وعدم دعم جماعة الإخوان.

وأضاف بيومي في تصريح خاص لـ"مصراوي"، الاثنين أن عدم الالتزام ببنود الاتفاق يجعل الأزمة الحالية أكثر تعقيدًا، خاصة أن الدوحة تتعامل مع الموقف الحالي بكبرياء.

وأصدرت المملكة العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية العربية بياناً مشتركاً، بشأن وثائق "سي إن إن"، أكدت فيه الدول الأربع أن الوثائق التي نشرتها سي إن إن العالمية وشملت اتفاق الرياض (2013) وآليته التنفيذية واتفاق الرياض التكميلي (2014) تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك عن تهرب قطر من الوفاء بالتزاماتها، وانتهاكها ونكثها الكامل لما تعهدت به.

وتشدد الدول الأربع - وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن المطالب الثلاثة عشر التي قدمت للحكومة القطرية كانت للوفاء بتعهداتها والتزاماتها السابقة وأن المطالب بالأصل هي التي ذكرت في اتفاق الرياض وآليته والاتفاق التكميلي، و أنها متوافقة بشكل كامل مع روح ما تم الاتفاق عليه.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير الخارجية يبحث مع نظيره المالي سبل التعاون في مجال مكافحة الإرهاب

    أخبار

  • حادث كمين "البرث" ودور قطر في دعم الإرهاب بمصر وليبيا يتصدران عناوين

    أخبار

  • باحث في "الأمن القومي": العمليات الإرهابية الأخيرة رد صريح من قطر

    أخبار

  • عضو "مجلس الشئون الخارجية": قطر تلجأ للإرهابيين لمحاولة رفع الحصار

    أخبار

إعلان

150c48cedf.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر

تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر

متحدث «دعم مصر»: يجب تعديل مدة الرئاسة إلى 6 سنوات والإبقاء على مدتين فقط

متحدث «دعم مصر»: يجب تعديل مدة الرئاسة إلى 6 سنوات والإبقاء على مدتين فقط

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

شكري لنتنياهو: السعودية ملتزمة بتعهدات مصر في كامب ديفيد بشأن تيران وصنافير

شكري لنتنياهو: السعودية ملتزمة بتعهدات مصر في كامب ديفيد بشأن تيران وصنافير