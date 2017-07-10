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وزير البترول يشكل لجنة لتحديد أسباب حريق «سيدبك»

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وزير البترول يشكل لجنة لتحديد أسباب حريق «سيدبك» وزير البترول يشكل لجنة لتحديد أسباب حريق «سيدبك»

التحرير

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أصدر وزير البترول، طارق الملا، قرارًا بتشكيل لجنة فنية قانونية برئاسة رئيس شركة الإسكندرية للبترول، وعضوية رؤساء شركات سيدبك وبتروسيف ومسئولى الأمن الصناعى بهيئة البترول والشركة القابضة للبتروكيماويات وممثل قانونى من هيئة البترول لتقييم حادث حريق وحدة إنتاج الإيثيلين بـ"سيدبك"، وتحديد أسبابه، وموافته بتقرير خلال 24 ساعة.

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ووجَّه الوزير، وفق بيان، بضرورة تشغيل وحدة إنتاج الإيثيلين بعد استكمال عمليات الصيانة السنوية فى الموعد المخطط لها، كما أكد توفير قطاع البترول كل أوجه الرعاية الصحية للعاملين المصابين من جراء الحادث.

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التحرير

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