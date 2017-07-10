المسلماني: المصريون يحبون الشعب القطري لهذه الأسباب

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قال الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، مساء الإثنين، إن «المعركة التي تخوضها مصر مع قطر، هي معركة مع الحكومة، ومع الأمير تميم بن حمد، وليس مع الشعب القطري».

أضاف المسلماني، خلال برنامجه «الطبعة الأولى»، عبر فضائية «دريم»، تحت عنوان «لماذا يحب المصريون الشعب القطري؟»، «نحن نحب شعب قطر، ولدينا احترام كبير جدًا للأشقاء القطريين، وكذلك العرب جميعًا».

تابع: «نادرًا ما تلاقي مواطن قطري يتعاطف مع الإرهاب والتطرف، أو يرضى عن أداء قناة (الجزيرة)، الجناح الإعلامي للتطرف العالمي، الشعب القطري الشقيق مع القيم العربية والإسلامية وينتمي لمحيطه وأمته».

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أكد أن «المعركة لم تكن إطلاقًا ولن تكون مع الشعب القطري الذي يحبه المصريون، إنما مع السلطة القطرية والإيديولوجية الحمدية».