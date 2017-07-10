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حجز دعويي نجلتي خيرت الشاطر على قرار التحفظ على أموالهما للتقرير
-
الخميس 17 أغسطس 2017 01:30 مساءً
تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر
-
الخميس 17 أغسطس 2017 01:30 مساءً
مجلس الوزراء يوافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار
-
الخميس 17 أغسطس 2017 01:30 مساءً
بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي
-
الخميس 17 أغسطس 2017 01:29 مساءً
الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار
-
الخميس 17 أغسطس 2017 01:29 مساءً
حي شبرا الخيمة يسترد فدانين أملاك دولة من نادي الكابلات
-
الخميس 17 أغسطس 2017 01:29 مساءً
ميناء بورسعيد يستقبل 28 ألف طن قمح روسي
-
الخميس 17 أغسطس 2017 01:29 مساءً
مطالب برلمانية بسرعة إنهاء أزمة عمال غزل المحلة
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الخميس 17 أغسطس 2017 01:29 مساءً
متحدث «دعم مصر»: يجب تعديل مدة الرئاسة إلى 6 سنوات والإبقاء على مدتين فقط
-
الخميس 17 أغسطس 2017 01:29 مساءً
وزير الشؤون القانونية: أجندة الحكومة التشريعية بها 154 قانونا
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الخميس 17 أغسطس 2017 01:29 مساءً
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مساء dmc - جنازة أحمد المنسي .. تتحول إلى جنازة شعبية
DMC
DMC
الاثنين 10 يوليو 2017 11:05 مساءً
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