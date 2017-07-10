أخبار عاجلة

حجز دعويي نجلتي خيرت الشاطر على قرار التحفظ على أموالهما للتقرير -
تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر -
مجلس الوزراء يوافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار -
بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي -
الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار -
حي شبرا الخيمة يسترد فدانين أملاك دولة من نادي الكابلات -
ميناء بورسعيد يستقبل 28 ألف طن قمح روسي -
مطالب برلمانية بسرعة إنهاء أزمة عمال غزل المحلة -
متحدث «دعم مصر»: يجب تعديل مدة الرئاسة إلى 6 سنوات والإبقاء على مدتين فقط -
وزير الشؤون القانونية: أجندة الحكومة التشريعية بها 154 قانونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

عبدالعال: صداقتنا مع إيطاليا راسخة.. ونسعى لحل كل ما يعكر صفو علاقتنا معها

Google+ Print

مصراوي Masrawy

عبدالعال: صداقتنا مع إيطاليا راسخة.. ونسعى لحل كل ما يعكر صفو علاقتنا معها

10:36 م الإثنين 10 يوليه 2017

عبدالعال: صداقتنا مع إيطاليا راسخة.. ونسعى لحل كل ما يعكر صفو علاقتنا معها

علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

استقبل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، الاثنين، السيناتور نيكولا لاتوري رئيس لجنة الدفاع والمخابرات بمجلس الشيوخ الإيطالي والوفد المرافق له في حضور المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب، والنائب كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.

في مستهل اللقاء، رحب الدكتور على عبدالعال بالوفد البرلماني الإيطالي، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين راسخة وتاريخية منذ زمن طويل في كافة المجالات، وأن تقوم بدور فعال في حماية الأمن الأوروبي والإيطالي سواء في مجال الهجرة غير المشروعة أو مكافحة الإرهاب.

وأشار عبدالعال إلى أن مصر تعيش في منطقة مضطربة وتحمل على عاتقها مسئولية كبرى في حماية أمنها وأمن المنطقة، كما أكد أن مصر تولي أهمية كبرى للوصول لحلول للقضايا التي تعكر صفو العلاقات بين البلدين الصديقين.

على الجانب الآخر، أكد السيناتور نيكولا لاتوري رئيس لجنة الدفاع والمخابرات بمجلس الشيوخ الإيطالي أن مصر تقوم بدور أمني مهم للغاية في منطقة البحر المتوسط انطلاقا من مسئوليتها تجاه أمن المنطقة.

كما أشاد المسئول الإيطالي بالمجهودات المصرية في مجال مكافحة الهجرة غير المشروعة واصفاً إياها بالحيوية، مشدداً على أهمية تنقية الأجواء بين البلدين الصديقين والتغلب على مايعكر صفو العلاقات الثنائية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رئيس مجلس النواب يستقبل ملحم الرياشي وزير الإعلام اللبناني

    أخبار

  • أمين "النواب": لا جلسات للجان خلال الإجازة البرلمانية إلا في الأحوال

    أخبار

  • الثلاثاء.. "عمر مروان" يستعرض انجازات وزارته فى مؤتمر صحفى

    أخبار

  • رئيس البرلمان يلتقى نائب رئيس مجلس النواب البحريني اليوم

    أخبار

إعلان

a56fd87a78.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر

تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر

متحدث «دعم مصر»: يجب تعديل مدة الرئاسة إلى 6 سنوات والإبقاء على مدتين فقط

متحدث «دعم مصر»: يجب تعديل مدة الرئاسة إلى 6 سنوات والإبقاء على مدتين فقط

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

شكري لنتنياهو: السعودية ملتزمة بتعهدات مصر في كامب ديفيد بشأن تيران وصنافير

شكري لنتنياهو: السعودية ملتزمة بتعهدات مصر في كامب ديفيد بشأن تيران وصنافير