عبدالعال: صداقتنا مع إيطاليا راسخة.. ونسعى لحل كل ما يعكر صفو علاقتنا معها

كتب- أحمد علي:

استقبل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، الاثنين، السيناتور نيكولا لاتوري رئيس لجنة الدفاع والمخابرات بمجلس الشيوخ الإيطالي والوفد المرافق له في حضور المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب، والنائب كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.

في مستهل اللقاء، رحب الدكتور على عبدالعال بالوفد البرلماني الإيطالي، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين راسخة وتاريخية منذ زمن طويل في كافة المجالات، وأن مصر تقوم بدور فعال في حماية الأمن الأوروبي والإيطالي سواء في مجال الهجرة غير المشروعة أو مكافحة الإرهاب.

وأشار عبدالعال إلى أن مصر تعيش في منطقة مضطربة وتحمل على عاتقها مسئولية كبرى في حماية أمنها وأمن المنطقة، كما أكد أن مصر تولي أهمية كبرى للوصول لحلول للقضايا التي تعكر صفو العلاقات بين البلدين الصديقين.

على الجانب الآخر، أكد السيناتور نيكولا لاتوري رئيس لجنة الدفاع والمخابرات بمجلس الشيوخ الإيطالي أن مصر تقوم بدور أمني مهم للغاية في منطقة البحر المتوسط انطلاقا من مسئوليتها تجاه أمن المنطقة.

كما أشاد المسئول الإيطالي بالمجهودات المصرية في مجال مكافحة الهجرة غير المشروعة واصفاً إياها بالحيوية، مشدداً على أهمية تنقية الأجواء بين البلدين الصديقين والتغلب على مايعكر صفو العلاقات الثنائية.