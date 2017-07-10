أخبار عاجلة

حجز دعويي نجلتي خيرت الشاطر على قرار التحفظ على أموالهما للتقرير -
تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر -
مجلس الوزراء يوافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار -
بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي -
الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار -
حي شبرا الخيمة يسترد فدانين أملاك دولة من نادي الكابلات -
ميناء بورسعيد يستقبل 28 ألف طن قمح روسي -
مطالب برلمانية بسرعة إنهاء أزمة عمال غزل المحلة -
متحدث «دعم مصر»: يجب تعديل مدة الرئاسة إلى 6 سنوات والإبقاء على مدتين فقط -
وزير الشؤون القانونية: أجندة الحكومة التشريعية بها 154 قانونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. وزير التنمية المحلية يشارك بالعزاء الشعبي للشهيد أحمد المنسي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. وزير التنمية المحلية يشارك بالعزاء الشعبي للشهيد أحمد المنسي

10:20 م الإثنين 10 يوليو 2017

  • عرض 22 صورة

    be00b4199e.jpg

  • عرض 22 صورة

    3aefe63f33.jpg

  • عرض 22 صورة

    40e7dbeb6d.jpg

  • عرض 22 صورة

    8f75765b98.jpg

  • عرض 22 صورة

    fd750dfa43.jpg

  • عرض 22 صورة

    7028090cf1.jpg

  • عرض 22 صورة

    7cf302ba8c.jpg

  • عرض 22 صورة

    07b030759c.jpg

  • عرض 22 صورة

    8ae6d4ebbb.jpg

  • عرض 22 صورة

    aad280f452.jpg

  • عرض 22 صورة

    c0b21daf9e.jpg

  • عرض 22 صورة

    53140bc045.jpg

  • عرض 22 صورة

    4998d79475.jpg

  • عرض 22 صورة

    a6a6102012.jpg

  • عرض 22 صورة

    b25ad2f5fd.jpg

  • عرض 22 صورة

    83d417e93e.jpg

  • عرض 22 صورة

    cc1bc6888e.jpg

  • عرض 22 صورة

    2548c90564.jpg

  • عرض 22 صورة

    9603b52377.jpg

  • عرض 22 صورة

    b054264c2d.jpg

  • عرض 22 صورة

    c3741b697f.jpg

  • عرض 22 صورة

    480de381bd.jpg

إعادة الألبوم

الألبوم التالى

"الداخلية": مقتل 6 من العناصر الإرهابية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

الشرقية - فاطمة الديب:
نظم مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، اليوم الإثنين، عزاءً شعبيًا للشهيد العقيد أركان حرب أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، شهيد هجوم رفح الإرهابي الأخير.

حضر العزاء عدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية يتقدمهم الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، واللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، والدكتور خالد عبدالباري رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور محمد حلمي رئيس مجلس أمناء العاشر من رمضان، والمهندس أحمد الخطيب عضو المجلس، والمهندس عادل النجار رئيس جهاز العاشر، وعدد من وكلاء الوزارات بالشرقية.

وخلال العزاء، قال وزير التنمية المحلية: "أوجه واجب العزاء لأسرة الشهيد، والتحية لشهداء والقوات المسلحة ومحافظة الشرقية".

واستشهد العقيد أركان حرب أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، ضمن 26 فردًا آخرين من القوات المسلحة سقطوا ما بين قتيل ومصاب، في هجوم إرهابي استهدف نقاط تمركز جنوب رفح، وفق ما أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، الذي أعلن أيضًا مقتل ما لا يقل عن 40 إرهابيًا خلال الهجوم.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الداخلية: مقتل 14 إرهابيًا في مواجهات داخل أحد المعسكرات بالإسماعيلية

    أخبار

  • رئيس الدستورية العليا: تشريعات مكافحة الإرهاب قادرة على تحقيق العدالة

    أخبار

  • "قضايا الدولة" تستنكر الحادث الإرهابي برفح: "لن يثني الوطن عن استكمال

    أخبار

  • نادي القضاة ينعى شهداء سيناء: "مصر باقية رغم كره الكارهين"

    أخبار

إعلان

1e67f3b11e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر

تأجيل دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين مصر لجلسة 14 سبتمبر

متحدث «دعم مصر»: يجب تعديل مدة الرئاسة إلى 6 سنوات والإبقاء على مدتين فقط

متحدث «دعم مصر»: يجب تعديل مدة الرئاسة إلى 6 سنوات والإبقاء على مدتين فقط

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

شكري لنتنياهو: السعودية ملتزمة بتعهدات مصر في كامب ديفيد بشأن تيران وصنافير

شكري لنتنياهو: السعودية ملتزمة بتعهدات مصر في كامب ديفيد بشأن تيران وصنافير