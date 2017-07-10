بالصور.. وزير التنمية المحلية يشارك بالعزاء الشعبي للشهيد أحمد المنسي

الشرقية - فاطمة الديب:

نظم مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، اليوم الإثنين، عزاءً شعبيًا للشهيد العقيد أركان حرب أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، شهيد هجوم رفح الإرهابي الأخير.

حضر العزاء عدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية يتقدمهم الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، واللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، والدكتور خالد عبدالباري رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور محمد حلمي رئيس مجلس أمناء العاشر من رمضان، والمهندس أحمد الخطيب عضو المجلس، والمهندس عادل النجار رئيس جهاز العاشر، وعدد من وكلاء الوزارات بالشرقية.

وخلال العزاء، قال وزير التنمية المحلية: "أوجه واجب العزاء لأسرة الشهيد، والتحية لشهداء مصر والقوات المسلحة ومحافظة الشرقية".

واستشهد العقيد أركان حرب أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، ضمن 26 فردًا آخرين من القوات المسلحة سقطوا ما بين قتيل ومصاب، في هجوم إرهابي استهدف نقاط تمركز جنوب رفح، وفق ما أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، الذي أعلن أيضًا مقتل ما لا يقل عن 40 إرهابيًا خلال الهجوم.​