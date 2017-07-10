البدري لـ«التحرير»: 3 أسباب وراء اختياري لـ«محارب»

التحرير

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كشف حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أسباب اختياره لإسلام محارب، لاعب سموحة، للتعاقد معه في موسم الانتقالات الصيفية.

وبرر البدري في تصريحات خاصة لـ«التحرير» سبب التعاقد مع اللاعب مؤكدًا أنه يتميز بثلاث أشياء يفضلها في أي لاعب، وهي السرعة والمهارة مع قدرات جيدة للغاية في الوصول إلى شباك المنافسين والتهديف.

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وتابع البدري: "اتمنى أن يعود إسلام محارب، إلى صفوف الأهلي من جديد ويتألق ويكون عنصرًا مهمًا ويلعب دورًا كبيرًا وأنا اثق في قدراته".

وكان قد أعلن محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن انتقال إسلام محارب لاعب الفريق السكندري، رسميًا إلى النادي الأهلي، ويتبقى فقط الاتفاق على التفاصيل المادية.