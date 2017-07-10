غدًا.. مرتضى منصور يجتمع بالجهاز الفني للزمالك

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور، جلسة غداً، لمناقشة العديد من ملفات فريق الكرة بالنادي بعد الخروج الأفريقي المبكر، وستشهد الجلسة حضور الجهاز الفني بقيادة البرتغالي أوجستو إيناسيو.

ومن المقرر أن يتم مناقشة العديد من الملفات الأخرى مثل المشاركة في البطولة العربية، وسيتم التطرق إلى ملف الصفقات الجديدة، والراحلين في الموسم الجديد.

شاهد أيضا

وكان الزمالك قد ودع مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بعد تعادله أمس أمام أهلي طرابلس الليبي، في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.