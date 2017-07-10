حسام البدري يتحدث عن مصير «معلول والغزال» مع الأهلي

التحرير

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أكد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه ابلغ محمود طاهر رئيس القلعة الحمراء، أنه قرر بشكل نهائي الإبقاء على التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأحمر ومنتخب تونس، وعدم التفريط فيه ورفض كافة العروض التي وصلت إليه من أجل الرحيل.

وقال البدري في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن علي معلول، لاعب مهم جدًا بالنسبة له مشيرًا إلى أنه لن يفرط فيه خاصة وأن اللاعب مقيد إفريقيا وعنصر أساسي في طريق الفوز بدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح البدري أنه تراجع قراره السابق بالتعاقد مع مهاجم أجنبي بجانب وليد ازارو، وبالتالي لم يعد لرحيل معلول أي فائدة، بل يفقده لاعباً كبيرًا يحتاج إليه ولذلك قرر الإبقاء عليه.

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وعن رحيل عمرو جمال، مهاجم الفريق أكد حسام البدري أنه من الصعب للغاية التفريط في اللاعب والسماح له بالرحيل.

وقال البدري أنه يوجد اتجاه لرفض إعارة «الغزال»، إلى فريق بيدفيست الجنوب أفريقي، خاصة وأنه لاعب مهم وأساسي معه ومقيد إفريقيا كما أن تألقه في مباراة القطن الأخيرة أكد انه يمكن الاعتماد عليه بشكل كبير إذا حصل على الفرصة.