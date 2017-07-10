طاهر: اتفقنا على التجديد لـ«البدري»

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كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة

عقد المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، جلسة مع حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد المران الجماعي للفريق مساء اليوم، الاثنين، لمناقشة كافة الملفات الخاصة بفريق الكرة خلال الفترة المقبلة.

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وعقب الجلسة، أكّد المهندس محمود طاهر أنه اتفق مع الكابتن حسام البدري على كافة التفاصيل الخاصة بتجديد تعاقده مع النادي الأهلي، على أن يتم عرض الأمر على مجلس الإدارة في الاجتماع المقبل، لاعتماد العقد الجديد للبدري.

وأضاف طاهر، أن التجديد للبدري كان متفقًا عليه منذ فترة، وأن جلسة اليوم كانت لمناقشة بعض التفاصيل الخاصة بالعقد، وتم الاستقرار عليها، لحين عرضها في الاجتماع المقبل للمجلس لاعتمادها.