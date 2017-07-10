البدري يتمسك بجميع لاعبي الأهلي.. ويرفض عروض الاحتراف

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كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة

قال حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه متمسك بجميع اللاعبين في الوقت الحالي، نظرًا لارتباطات الفريق الهامة في المرحلة المقبلة، والتي تبدأ بمباريات كأس مصر، ثم البطولة العربية، وبطولة إفريقيا، التي يسعى الأهلي للتويج بها هذا الموسم.

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وأوضح «البدري» أنه رفض كل العروض التي وصلت لاحتراف بعض لاعبي الفريق، مؤكدًا أن هدفه الحفاظ على القوام الأساسي من أجل المنافسة على كافة البطولة، وللحفاظ على استقرار الفريق في الفترة الهامة المقبلة.

يذكر أن «البدري» كان قد عقد جلسة هامة مع المهندس محمود طاهر، رئيس النادي، عقب المران الجماعي مساء اليوم، الاثنين، لمناقشة كافة الملفات الخاصة بفريق الكرة خلال الفترة المقبلة.