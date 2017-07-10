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بالفيديو.. ماكيدا يهاجم التحكيم بعد السقوط أمام الإسماعيلي

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بالفيديو.. ماكيدا يهاجم التحكيم بعد السقوط أمام الإسماعيلي بالفيديو.. ماكيدا يهاجم التحكيم بعد السقوط أمام الإسماعيلي

التحرير

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انتقد الإسباني خوان ماكيدا، المدير الفني للاتحاد السكندري، التحكيم المصري، مشيرًا إلى أن فريقه تعرض لظلم واضح في المباريات الأخيرة تحديدًا.

وأضاف «ماكيدا»، خلال تصريحاته لقناة sports، أن الحكام يتحاملون على زعيم الثغر هذا الموسم، موضحًا أن هناك 5 ركلات غير صحيحة احتسبت ضد فريقه، قبل أن يعتذر لشعوره الغاضب تجاه التحكيم.

وتابع أنه يتمنى عودة الجمهور للمدرجات مجددًا، لأن ذلك يمنح الفريق قوة إضافية في المباريات على مدار الموسم.

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وتحدث ماكيدا عن مستقبله مع الاتحاد، موضحًا أنه لا يعلم حتى الآن استمراره مع الفريق من عدمه، وأن هناك جلسة ستجمعه بمجلس إدارة النادي خلال فترة المقبلة لتحديد مصيره.

وتغلب النادي الإسماعيلي علي الاتحاد السكندري بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مباريات الدوري الممتاز. 
 

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التحرير

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