فيديو| حازم إمام: كوبر كان محقًّا بعدم ضم لاعب الزمالك للمنتخب

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قال حازم إمام، نجم نادي الزمالك السابق، إن الفريق الأبيض زاد من صعوبة مواجهة أهلي طرابلس أمس الأحد، على رغم من أدائه الجيد في بداية المباراة، وإحرازه هدفًا مبكرًا.

وأضاف «إمام»، خلال حلقة اليوم الإثنين، من برنامج «ساعة كورة»، الذي يقدمه عبر إذاعة «راديو هيتس»، أنه يتعجب من سوء أداء وتراجع لاعبي الزمالك غير المبرر خلال المباراة، منتقدًا التدخلات القوية لمدافع الفريق محمود حمدي «الونش»، الذي حرم الفريق من جهوده طوال الشوط الثاني.

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وتابع، أن هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، كان محقًا بعدم ضم الونش، لافتقاده الهدوء، مؤكدًا أنه لاعب جيد لكنه يحتاج لمزيد من الخبرات.