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مصدر: تحديد هوية منفذي اغتيال ضابط الأمن الوطني بالخانكة

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مصراوي Masrawy

مصدر: تحديد هوية منفذي اغتيال ضابط الأمن الوطني بالخانكة

10:10 م الإثنين 10 يوليو 2017

مصدر: تحديد هوية منفذي اغتيال ضابط الأمن الوطني بالخانكة

ارشيفية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أكد مصدر مطلع بمديرية أمن القليوبية توصل أجهزة أمن المحافظة بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني، إلى هويات منفذي حادثة اغتيال النقيب ابراهيم عزازي إبراهيم، الضابط بجهاز الأمن الوطني، بعد التأكد من معلومات هامة أدلى بها شهود عيان على الواقعة التي شهدتها منطقة الجبل الأصفر بالخانكة.

وأوضح المصدر، لمصراوي اليوم الإثنين، أنه خلال ساعات قليلة مقبلة سيتم الإعلان عن ضبط منفذي الجريمة، التي أعلنت حركة حسم الإخوانية مسؤوليتها عنها، مضيفًا أن الحركة الإخوانية خططت وأعدت للجريمة عن طريق مراقبة منزل الضابط الشهيد، وتحديد ساعة التنفيذ خلال صلاة الجمعة لضمان خلو موقع الجريمة من المارة"، مضيفًا أن أعضاء الخلية اختبئوا بأحد الأوكار في منطقة أبوزعبل حتى تنفيذ الجريمة.

في سياق متصل، تسلم أمير ناصف، رئيس نيابة الخانكة، تحت إشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية، تقرير فحص فوارغ الطلقات التي أصابت الشهيد، وتبين أنها أطلقت من طبنجة 9 ملي.

كما أكدت النيابة أن تقرير فحص المقذوفات يتطابق مع أقوال الشهود الذين أكدوا أن الجناة أثناء سيرهم بالدراجة البخارية في اتجاه منزل الشهيد، لم تظهر في أياديهم أي أسلحة، ما يدل على أن السلاح صغير يسهل حمله في طيات الملابس، وهو ما أثبته أيضًا التفريغ المبدئي لكاميرات المراقبة بموقع الهجوم.​

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مصراوي Masrawy

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