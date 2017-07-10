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مصدر بالري: 30 مليون دولار مشاريع تنموية لمصر في 3 دول إفريقية

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مصراوي Masrawy

مصدر بالري: 30 مليون دولار مشاريع تنموية لمصر في 3 دول إفريقية

10:00 م الإثنين 10 يوليو 2017

مصدر بالري: 30 مليون دولار مشاريع تنموية لمصر في 3 دول إفريقية

وزارة الموارد المائية والري

كتب- أحمد مسعد:

قال مصدر مسؤول بوزارة الموارد المائية والري، إن زيارة الوفد المصري، اليوم الاثنين، لدولة كينيا ومن قبلها تنزانيا جاءت ضمن خطة الوزارة لفتح أفاق جديدة مع دول حوض النيل، لافتاً إلى أهمية توثيق الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين وهذه الدول.

وأشار المصدر- الذي رفض عدم ذكر اسمه، في تصريحات لمصراوي- إلى أن مصر تولي اهتماماً بالغًا بكافة الدول التي وقعت على اتفاقية عنتيبي، وعلى رأسها كينيا وتنزانيا.

وأضاف المصدر: "مصر سوف توقع مع 3 دول إفريقية مشروعات تنموية وزراعية كبرى بقيمة 30 مليون دولار"، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل وفقاً لخطة الدولة لحل كافة الخلافات الفنية بين مصر وإثيوبيا في قضيتي مدة تخزين المياه بسد النهضة والحقوق التاريخية لمصر في مياه نهر النيل.

يشار إلى أن زيارة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد الماية والري لدولتي تنزانيا وكينيا، جاءت لتفقد المشروعات المشتركة التي تقوم بها مصر مع تلك الدول.

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