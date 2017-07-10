فيديو| نائب بحريني: قطر أصبحت الخطر الأكبر على الدول العربية

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علق جمال بو حسن، عضو مجلس النواب البحريني، على الوثيقة التي نشرتها شبكة «سي إن إن» الأمريكية، وتخص اتفاق الرياض 2015، قائلًا: «الدوحة دائمًا تخلف وعودها.. ونتوقع منها شق الصف العربي والخليجي والوحدة الإسلامية».

وأضاف بو حسن خلال مداخلة هاتفية مع قناة «أون لايف»: «قطر تشكل الآن خطرًا على الأمن القومي العربي، ولدينا أدلة تؤكد تعاونها مع إيران في دعم الإرهاب وضرب الأمة العربية».

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وتابع: «انسحاب قطر من مجلس التعاون الخليجي يحقق الأمن والآمان لدول المجلس، فالدوحة تعمل على تعميق الفجوة مع أخوانها العرب.. فنحن برئين منها فهي الخطر الأكبر على الدول العربية».