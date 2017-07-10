«الإفتاء»: تطوير استراتيجية محاربة التكفير التي وضعت عام 2014

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قال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتى الجمهورية، إن دار الإفتاء تنوي تطوير استراتيجية محاربة الفكر التكفيري التي تم وضعها في عام 2014، حيث تم إنشاء أول مرصد يرصد الآراء التكفيرية وهذا المرصد حقق نجاحًا كبيرًا عالميًا.

أضاف نجم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «تِن»، أن الإفتاء استهدفت أربعة أشياء منها أنها رأت أن جيل الشباب في الوقت الحالي لم يعد يقرأ ومعدلات القراءة بسيطة للغاية وقليلة، مما جعل المفتي يقوم بإنشاء وحدة تكنولوجية لمحاربة الفكر التكفيري.

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أشار إلى أن «تلك الوحدة تقوم بتصوير أفلام قصيرة ورسوم متحركة من أجل القضاء على الفكر التكفيري وتتم ترجمته إلى عدة لغات، بجانب إنشاء وحدة بحث لمعرفة مدى تنفيذ تلك الخطوات».