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إسرائيل تشكر مصر على قرار ترميم معبد «النبي إلياهو»

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إسرائيل تشكر مصر على قرار ترميم معبد «النبي إلياهو» إسرائيل تشكر مصر على قرار ترميم معبد «النبي إلياهو»

التحرير

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وجهت صفحة «إسرائيل تتكلم بالعربية»، عبر «فيسبوك»، الشكر للحكومة المصرية، لاتخاذها قرارًا بترميم كنيس (معبد) «إلياهو هانبي - (النبي إلياهو)»، في الإسكندرية، باعتباره معلمًا أثريًا هامًا.

وكتبت الصفحة، اليوم الإثنين، «تتقدم إسرائيل بالشكر لمصر على القرار الذي اتخذته المصرية بترميم كنيس إلياهو هانبي - النبي إلياهو، في الإسكندرية، باعتباره معلمًا أثريًا مهمًا، يعكس ضمنا حياة الطائفة اليهودية الكبيرة التي عاشت في وساهمت في جميع مناحي الحياة العامة».

أضافت: «لا تزال تعيش في الإسكندرية طائفة يهودية صغيرة بضمن النسيج المصري، ولا شك أن إسرائيل تثمن هذه الخطوة المصرية التي تعكس اهتمامها بتراث المكونات الصغرى».

تابعت الصفحة، «وقد أبرزت وسائل الإعلام الإسرائيلية قرار الحكومة المصرية رصد مبلغ 22 مليون دولار لترميم الكنيس بعد سقوط جدران مصلى السيدات مما تسبب في إغلاق الكنيس قبل عام».

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استكملت: «ونسبت صحيفة إسرائيل اليوم إلى حلمي عزت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية في وزارة الآثار، قوله إن هذا القرار تم اتخاذه على الرغم من أن الطائفة اليهودية هي المسؤولة عن تحمل نفقات الترميم وفقًا للقانون المصري باعتبارها الجهة الشاغلة».

واصلت: «وقالت الصحيفة إن هذا الكنيس يمكنه استيعاب 700 مصلِ، وهو من أكبر الكنس اليهودية في الشرق الأوسط».

استطردت: «وأكد محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية أن الكنيس تمت إعادة بنائه عام 1850 بعد تعرضه للقصف أيام الحملة الفرنسية بدعم من أسرة محمد علي الكبير والي مصر».

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