محلل تركي: أردوغان أفسد علاقاته الخارجية مع كل الدول

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قال المحلل السياسي التركي حسن سفيري، مساء الإثنين، إن مسيرة العدالة في تركيا أثبتت أنهم رافضون ظلم النظام الحاكم في بلاده، موضحًا أن مطالب الشعب التركي كانت فك الحصار عن القضاة والعسكريين والنواب.

أضاف سفيري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، عبر فضائية «تِن»، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أفسد علاقاته الخارجية مع كل الدول، مشيرًا إلى أنه يستخدم الشرطة والجيش في القبض على معارضيه.

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أكد المحلل السياسي التركي حسن سفيري، أن حزب «التنمية والعدالة» هو الذي يقود السلطة في تركيا.