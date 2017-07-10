تواصل الاشتباكات بين قوات الرئاسي والانقاذ شرق العاصمة الليبية

طرابلس - (د ب أ):

تواصلت، الإثنين، الاشتباكات شرق العاصمة الليبية طرابلس، لليوم الثاني على التوالي، بين قوات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليًا، وقوات تابعة لحكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.

وذكر موقع "بوابة إفريقيا الإخبارية" أن الاشتباكات اندلعت في منطقتي النشيع والقويعة بالقرة بوللي بين كتائب تابعة لداخلية الوفاق وأخرى تسمي بالحرس الوطني التابع لحكومة الإنقاذ، شرق العاصمة طرابلس.

ووصف شهود عيان الاشتباكات، التي دارت صباح اليوم بين قوات الرئاسي والإنقاذ بالعنيفة، ما دفع بكتائب الرئاسي للتراجع مع تقدم محدود للإنقاذ، بحسب الموقع.

وأعلن اليوم عن مقتل عنصر من قوات المجلس الرئاسي.

يشار إلى أن الاشتباكات قد بدأت، أمس الأحد، بين الجانبين في شرق العاصمة الليبية.

كان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية قد حذر مؤخرًا من أن أي تحرك صوب العاصمة طرابلس سوف يواجه بحسم وقوة، وأنه صدرت التعليمات للأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية ووزارة الدفاع والحرس الرئاسي والكتائب والسرايا الأمنية بالعاصمة لاتخاذ التدابير اللازمة وردع التحركات المشبوهة ومواجهة المجموعات المارقة الخارجة عن القانون والشرعية بكل حزم.

يشار إلى أن ليبيا تشهد انفلاتًا أمنيًا عقب الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في عام 2011، إضافة إلى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها وهى الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب، وحكومة الوفاق الوطني، وحكومة الإنقاذ.