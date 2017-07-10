"الجنائية الدولية" لـ"سي إن إن": الإعلام القطري سيصحح تقاريره حول زيارة المدعية العامة للدوحة

(مصراوي):

قال مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، الإثنين، في تصريح لـ"سي إن إن" إنه يتوقع من وسائل الإعلام القطرية تصحيح تقارير نُشرت فيها تصريحات منسوبة لبنسودا خلال زيارتها للدوحة، الأحد، ولقائها مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وأكد المكتب أن المدعية العامة لا تعلق على القضايا السياسية.

وكانت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا"، نشرت تقريرًا، الأحد، أفاد أن المدعية العامة أعربت عن أسفها تجاه الانتهاكات في حقوق الإنسان المتصلة بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الناجمة عن الحصار.

وأضاف التقرير: "وأشادت بالطريقة التي تدير بها دولة قطر هذه الأزمة معبرة عن إعجابها بالدور القطري الذي طالب بالبراهين والأدلة، مشيرة إلى أن هذا هو النهج الصحيح في التعامل مع مثل هذه الأزمات كما أعربت عن امتنانها للدعم الذي تقدمه دولة قطر للمحكمة الجنائية الدولية."

في حين قال مكتب بنسودا في تصريح عبر البريد الإلكتروني لـ"سي إن إن" - رداً على سؤال حول التصريحات المنسوبة لها: "لا تعلق المدعية العامة أبدًا على المسائل السياسية، والتي تشمل الظروف الراهنة المتعلقة بقطر. ونحن نفهم أن وكالات الأنباء القطرية ستصحح التقارير المشار إليها للتأكد من أنها تعكس بدقة اجتماعات المجاملة التي عقدتها المدعية العامة مع المسؤولين القطريين أثناء زيارة خاصة قصيرة إلى الدوحة، على سبيل الأولوية".

ويأتي ذلك بعد عشرة أيام من قول المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في 30 يونيو الماضي، إنها تأسف لظهور تقارير غير دقيقة في وسائل الإعلام القطرية حول اجتماع عُقد بين المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، والممثل الدائم لدولة قطر في الأمم المتحدة في جنيف.

وأضافت المفوضية أن المكتب يقول إن التقارير التي تظهر في وسائل الإعلام القطرية تشوه بشكل كبير تصريحات المفوض السامي، لكنها لم تحدد وسائل الإعلام القطرية التي أشارت إليها أو ما جاء في مضمون تلك التقارير القطرية.