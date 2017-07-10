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الكرملين: لا توجد اتفاقات جديدة لخفض إنتاج النفط

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مصراوي Masrawy

الكرملين: لا توجد اتفاقات جديدة لخفض إنتاج النفط

09:14 م الإثنين 10 يوليه 2017

الكرملين: لا توجد اتفاقات جديدة لخفض إنتاج النفط

ديمتري بيسكوف

موسكو - (أ ش أ):

أعلن المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسي "الكرملين" ديمتري بيسكوف أنه لا توجد اتفاقات جديدة لخفض إنتاج النفط، مشيرًا إلى إمكانية تخفيض روسيا إنتاجها النفطي بما يزيد على 300 ألف برميل يوميًا، وفقًا لحصتها التي حددتها اتفاقية فيينا لمنظمة الدول المصدرة للنفط والدول غير الأعضاء في الأوبك.

جاء تصريح المتحدث باسم الكرملين، الإثنين، ردًا على سؤال عما إذا كانت روسيا تعتزم زيادة خفض إنتاج النفط، وما إذا كان الرئيس فلاديمير بوتين قد أصدر تعليمات بذلك إلى وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قبل الاجتماع الوزاري للجنة الأوبك المقرر في سان بطرسبرج يوم 24 يوليو الجاري.

وقال بيسكوف - في تصريحه الذي نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "الاتفاقات والحدود الموجودة الآن تقول أنه لا توجد اتفاقيات أخرى في الوقت الحالي".

جدير بالذكر أنه في أواخر عام 2016، توصلت "أوبك" وعدد من منتجي النفط من خارج المنظمة إلى اتفاق في العاصمة النمساوية فيينا لخفض إنتاج النفط بما مجموعه 1.8 مليون برميل يوميًا عن مستوى أكتوبر، وتم الاتفاق على النصف الأول من عام 2017 في محاولة لتعزيز النفط العالمية، وتم تمديدها لاحقا حتى أبريل 2018.

وحظيت الاتفاقية بتأييد 11 دولة غير أعضاء في منظمة أوبك تعهدت بالاشتراك في خفض إنتاج النفط بمقدار 558,000 برميل يوميا، وتعهدت روسيا بخفض الإنتاج بمقدار 300 ألف برميل يوميًا.

وتم تشكيل لجنة الرصد الوزارية المشتركة بين منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وغير الأعضاء من أجل السيطرة على تنفيذ الاتفاق، ويضم وزراء من ثلاث دول أعضاء في الأوبك هي فنزويلا والكويت والجزائر وبلدين لا ينتميان إلى الاتحاد هما روسيا وعمان، ويجتمعون كل شهرين.

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